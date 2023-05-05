Sahte pasaportla çıkış yapmak istedi

KKTC’de “öğrenci” diye bulunan Mariama Manneh adlı kadın, sahte İsveç pasaportuyla Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandı. Zanlının ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı

Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı Mariama B. Manneh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 30.04.2023 tarihinde saat 06:50 raddelerinde Havalimanı’nda KKTC’den çıkış yapmak isteyen KKTC’de öğrenci olarak bulunan Mariama B. Manneh’in daha önceden ismini bilmediği erkek bir şahıstan temin etmiş olduğu ve tasarrufunda bulunan Barrow Minteh Touray adına ısdar olunan 95880555 seri numaralı İsveç pasaportunu görevli muhaceret memuruna KKTC’den çıkış yapmak için verdiği sırada tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının kaçak olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

