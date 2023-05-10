Sahte Macaristan pasaportuyla yakalandı

Lefkoşa’da Ledra Palace Sınır Kapısından Güney’e geçiş yapmak isteyen ve muhaceret memuruna sahte Macaristan pasaportu veren Adrei Prikhodko tutuklandı

Lefkoşa’da Ledra Palace Sınır Kapısında meydana gelen Resmi Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı Adrei Prikhodko mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Satur, zanlı Adrei Prikhodko’nun 5 Mayıs 2023 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Ledra Palace Sınır Kapısında Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak için tasarrufunda sahte olarak bulundurmuş olduğu adına ıstar olunan Macaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna dolandırmak kastı ile verip Sahte Resmi Belgeyi tedavüle sürerek, sahte davranışla çıkış işlemi için kayıt yapmaya teşebbüs ettiği sırada suç üstü tutuklandığını söyledi.

Polis meselenin ciddi olduğunu söz konusu pasaportun incelemeye gönderileceğini ve rapor temin edileceğini ayrıca pasaportun zanlının tasarrufuna nasıl geçtiği yönünde araştırma yapılacağını belirterek zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

