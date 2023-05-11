Sahte belge düzenlemeden 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa, Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da sahte belge düzenleyip tedavüle sürme suçundan 4 kişi tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün sabah saat 07.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak için gelen M.L.M.’nin (K-54) tasarrufunda, kullanımındaki araca ait sahte olarak düzenlenmiş bir sigorta poliçesi bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.





Ercan Havalimanı’nda da dün saat 07.30 sıralarında M.S.H.(E-27), yurt dışına çıkış yapmak maksadıyla kendi adına sahtelenen pasaportu, görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürerek, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Nisan 2023 ayı içerisinde ise, Gazimağusa’da, Z.N. (K-48), V.L.’nin (K-28) oturma izni alabilmesi için, Z.N. daha önceden kendisi için temin ettiği ikametgah belgesini sahteledikten sonra, V.L. ile birlikte görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdü. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

