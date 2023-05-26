Rum tarafı, tecavüz zanlısını niye iade etmiyor?

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla aranan ve Güney Kıbrıs’ta olduğu tespit edilen isminin baş harfleri E.K.’nin Kuzey’e iadesi için KKTC polisinin Güney Kıbrıs’a iki kez talepte bulunduğu ancak iki talepte de olumlu yanıt alamadığı öğrenildi

Lefkoşa’da 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde eğlenmek için gittiği evde tecavüze uğradığını iddia eden isminin baş harfleri T.M’nin bu konuda polis ya da yargının 6 aydır adım atmadığını iddia etmişti. Kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği isminin baş harfleri E.K.’nin Güney Kıbrıs’ta iş kurduğunu öne süren Mimi, “Neden bu adamın 6 aydır güneyden iadesi istenmiyor?” diye sormuş ve bu kişilerin tanıdıkları aracılığıyla polis veya yargı üzerinde baskı kurduğunu düşündüğünü ileri sürmüştü.

Ancak T.M’nin bu iddialarının aksine KKTC Polisinin söz konusu zanlı hakkında Güney Kıbrıs’tan iade talep ettiği öğrenildi.

Olayın polisin bilgine gelmesinin hemen ardından olaya karıştığı tespit edilen söz konusu zanlının, olayın hemen akabinde Güney Kıbrıs’a kaçtığı polis tarafından tespit edilmişti.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, 2022 yılı Temmuz ayı ve 2023 yılı Şubat ayı içerisinde söz konusu şahsın KKTC makamlarına iade edilmesi yönünde iki kez resmi girişim yapılmasına rağmen, bu yönde Güney Kıbrıs makamlarından

halen olumlu bir yanıt alamadığı öğrenildi.

T.M’nin iddia ettiği gibi söz konusu dosya polis tarafından kapatılmadığı ve olaya karışan şahsın ülkemize iadesinin gerçekleşmesi halinde tutuklanacağı belirtildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

T.M, yaklaşık 6 ay önce yaşanan olaydan birkaç gün sonra polise giderek şikâyette bulunmuştu.

Bu süreçte, tecavüz soruşturmasına adı karışan ev sahibi isminin baş harfleri U.Ö. ve evde misafir olarak bulunan isminin baş harfleri S.Y. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, haklarında “bir suçun işlenmesinde ikincil ve/veya yardımcı rol oynayan kişi” anlamına gelen “fer'i fail” suçlaması getirildi.

Öte yandan tecavüz zanlısı isminin baş harfleri E.K. ise yine mahkeme kayıtlarına göre Kıbrıs’ın güneyine kaçtı.

T.M, isminin baş harfleri U.Ö.’yü, polise gelip kendisiyle birlikte suç duyurusunda bulunmak yerine, isminin baş harfleri E.K.’yi süreçten haberdar edip, güneye kaçmasına yardımcı olmakla suçluyor.

