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Reklamla deport ve oturum izni vaadi

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Reklamla deport ve oturum izni vaadi
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Sosyal medyada paylaşılan yasadışı ilanlara bir yenisi daha eklendi. Fırat Kazan, isimli kişinin yayınladığı ilan, KKTC'deki yasadışılığı bir kez daha gözler önüne serdi.
Fırat Kazan'ın paylaşımı şöyle:
 “Deport kaldırma, oturum izni uzatma için 05520190999 bizimle iletişime geçebilirsiniz.”
 
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