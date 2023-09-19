Reklamla deport ve oturum izni vaadi

Sosyal medyada paylaşılan yasadışı ilanlara bir yenisi daha eklendi. Fırat Kazan, isimli kişinin yayınladığı ilan, KKTC'deki yasadışılığı bir kez daha gözler önüne serdi.
Fırat Kazan'ın paylaşımı şöyle:
“Deport kaldırma, oturum izni uzatma için 05520190999 bizimle iletişime geçebilirsiniz.”
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