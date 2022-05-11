Polisiye Haberler

Lefkoşa’da sahte ABD doları… Lapta’da Ölüm… Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… Kırklar’da kaçak patates… Beyarmudu ve İskele’de kavga… Aydınköy ve Ergenekon Köyünde yangın…

LEFKOŞA’DA SAHTE ABD DOLARI

Lefkoşa’da bir kişi sahte olduğuna inanılan 1 adet 100’lük ABD dolarınını taksi şoförüne vermek suretiyle tedavüle sürmekten tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, C.F.O. (E-23), Ecevit Sokak üzerinde taksi ücreti karşılığında tasarrufunda bulundurduğu FE52339545A seri numaralı 1 adet 100’lük sahte ABD doları verdiği saptandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



LAPTA’DA ÖLÜM

Lapta’da 54 yaşındaki Joanne Lougharn dün yaşamını yitirdi.

Polisin intihar olarak duyurduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan önceki gün ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Gazimağsa’da sakin 51 yaşındaki İsmail Toğa’nın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu yapılan otopsiyle belirlendi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Ülkede dün üç farklı bölgede Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasonlarda 18 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içerdiğine inanılan 90 adet hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Ercan-Akıncılar anayolu üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki Ö.A.K.’nin (E-28) kullandığı araçta ve üzerinde yapılan aramada, 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Lefkoşa’da 29 Ekim Sokak üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki araçta ve içerisinde bulunan M.K.Ö.(E-25) ile U.K’nin.(E-18) üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Girne’de T.F.O.’nun (K-23) kaldığı evde yapılan aramada; 4 adet yarım, 86 adet de bütün uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde eke geçirildi.





KIRKLAR’DA 3000 KG KAÇAK PATATES ELE GEÇİRİLDİ

Kırklar’da dün akşam M.Ö.’nün (E-55) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3000 kg patates tespit edildı.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

BURNUNU KIRDI

Beyarmudu’nda R.K.(E-43), aralarında yaşanan tartışma sonucu, Mehmet Pınarbaşı’nın yüzüne yumruk atarak, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

İskele’de ise M.C.(E-26), bir iş yerine ait park alanı içerisinde yaşanan tartışma sonucu, Funda Pergamalı’nın sağ elini bükmek suretiyle serçe parmağını kırdı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

AYDINKÖY’DE YANGIN

Aydınköy’de, R.K.(E-52), su motoru borusunu tamir ettiği sırada, atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 100 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

KÜMESTE YANGIN

Ergenekon köyünde bulunan Hakkı Söyleroğlu’na ait ikametgahın avlusu içerisindeki hayvan kümesinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 12 adet plastik suluk ve yemlik, 14 adet kare balya, 3 adet alüminyum pencere ve havalandırma fanı yanmış olup, 2 adet 4 aylık kuzu ile 12 adet tavuk telef oldu. Soruşturma devam ediyor.



