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Polisiye haberler

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Polisiye haberler
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Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya dükkanında çalışan ve kendilerine işveren tarafından ödeme yapılmadığı gerekçesiyle, iş yerine ait bir adet laptop ile 6 adet çekmece rayı ve 3 adet bantı çalan F.Ç.(E-43) ve Y.E.K.(E-35) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre  3-4 Aralık tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ACİL SERVİSTE  GÖREVLİ KİŞİYİ  DARP EDEN VE  HASTAHANEYE ZARAR VEREN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde alkollü içki tesiri altındayken kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle acil serviste görevli C.Y.(E-29)’yi ciddi şekilde darp eden A.Ö.(E-38) muayene odanındaki perdeyi çekerek tavanın sökülmesine sebep olan V.Ö.(K-31) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün  saat 05:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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