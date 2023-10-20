Paket servisçiden cinsel taciz

Lefkoşa’da yemek siparişi götürdüğü eve izinsiz giren paket servis elemanı Ahmet Sertel, 16 yaşındaki genç kıza, "Daha önce senin kadar güzel bir kız görmedim, seni bir kez öpebilir miyim" diyerek cinsel tacizde bulundu

Lefkoşa’da yemek siparişi götürdüğü eve izinsiz girerek, 16 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunan paket servis elemanı Ahmet Sertel, tutuklanarak, “Cinsel Taciz” suçlamasıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis, Ahmet Sertel’in 15 Ekim 2023 tarihinde saat 22.15 sıralarında yemek siparişi götürdüğü eve izinsiz olarak girip, mülke tecavüz ettikten sonra, 16 yaşındaki genç kıza, "Daha önce senin kadar güzel bir kız görmedim", "Seni bir kez öpebilir miyim" diyerek cinsel tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, olayın 18 Ekim 2023 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru bir soru üzerine olayla ilgili herhangi bir tanık veya kamera kaydı olmadığını, 16 yaşındaki kızın ilk şikayetini komşusuna yaptığını söyledi.

Polis, zanlının suçlamayı kabul etmediğini belirtip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

