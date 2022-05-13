Alkollü sürücü, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda önündeki araca çarptı; çarptığı araç savrulup bariyerlere vurdu

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza saat 00.50 sıralarında meydana geldi.Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, 25 yaşındaki Gazihan Bingül 97 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GC 015 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz seyrettiği sırada seyrettiği yol üzerinde bulunan yeni çevre yolu yol kavşağındaki çemberi yaklaşık 500 metre geçtikten sonra, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden yavaşlamak zorunda kalan Mustafa Salmanoğlu yönetimindeki FF 696 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğru savrulan FF 696 plakalı araç çelik bariyerlere çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Rümeysa Adana, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.Öte yandan önceki gece saat 23.45 sıralarında, Havalimanı şantiye alanı içerisinde, 50 yaşındaki Mustafa Balık, 202 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 647 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarptı.Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Atilla Aksakal ve 24 yaşındaki Umut Uğur Demirören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındılar. Araç sürücüsü tutuklandı.