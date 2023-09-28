Ön izin dolandırıcılığı

Arkadaşına ön izin çıkaracağını söyleyerek parasını alan Pakistanlı Arnan Gill tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenlenmesi olayında bir şahsı dolandıran Pakistanlı Arnan Gill tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. ,

Polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da Arnan Gill’in dolandırmak kastı ile Aamir Sheraz’ın Pakistan’daki arkadaşına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile Kıbrıs İktisat Bankasına ait sahte banka teminat mektubunu düzenleyip, Sheraz’dan bin 500 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 26 Eylül 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

