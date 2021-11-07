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Ölümlü kazada ölen kişinin kimliği belirlendi

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Ölümlü kazada ölen kişinin kimliği belirlendi
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Lefkoşa’da bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Goodluck Osakpolor Ogbebor (E-28) virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki kadın Odion Maureen Paulinus olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mıcheel Uyıose (E-26) ve Toyın Ogunfeyimi (K-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. 

Araç sürücüsü Goodluck Osakpolor Ogbebor ise tutuklandı.

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