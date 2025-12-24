Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporunun 2 ayrı sayfasını sahteledikleri gerekçesiyle eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu ile birlikte “Sahte Belge Düzenleme” ve “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak, 4 yıl hapis cezasına çarptırılan iş insanı Tekin Arhun’un istinaf davası sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin verdiği kararı bozarak, sanığın cezasını 4 yıldan 2 yıla indirdi. 2024 yılının Nisan ayından beri cezaevinde bulunan Arhun, 2 yıllık cezasını tamamlamış oldu. Arhun'un Şartlı Tahliye Kurulu’nun alacağı karar sonrası önümüzdeki günlerde tahliye olması bekleniyor.

Ne olmuştu

Sanık Arhun, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen uzun soluklu duruşmaların ardından 20 Ağustos 2025 tarihinde “Sahte Belge Düzenleme” ve “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” suçlarından 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Savunma, verilen cezayı istinafa taşımıştı. Yüksek Mahkemede görülen duruşmaların ardından mahkeme heyeti kararını bugün açıkladı. Heyet, alt mahkemenin verdiği 4 yıllık hapis cezasını 2 yıla indirdi.