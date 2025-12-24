Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde devriye halinde bulunan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi, şüpheli hareketleri üzerine H.H.Y.(E-24) ve E.A.Y’nin (E-20) bulunduğu park halindeki araçta arama yaptı.

Aramalarda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve E.A.Y’nin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulundu.

Öte yandan, Gazimağusa’da, meçhul bir şahıs tarafından sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddede içeren 5 adet kağıt parçasının yol kenarına bırakılmasının tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturmada ise meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-32), dün tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.