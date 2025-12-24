Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde devriye halinde bulunan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi, şüpheli hareketleri üzerine H.H.Y.(E-24) ve E.A.Y’nin (E-20) bulunduğu park halindeki araçta arama yaptı.

Aramalarda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve E.A.Y’nin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulundu.

Haftalık trafik raporu: 59 trafik kazası, 1 ölü, 24 yaralı
Haftalık trafik raporu: 59 trafik kazası, 1 ölü, 24 yaralı
İçeriği Görüntüle

Öte yandan, Gazimağusa’da, meçhul bir şahıs tarafından sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddede içeren 5 adet kağıt parçasının yol kenarına bırakılmasının tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturmada ise meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-32), dün tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.