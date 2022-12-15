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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Narkotikten “Örümcek Operasyonu”…

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Narkotikten “Örümcek Operasyonu”…
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Gazimağusa’da, bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan “Örümcek Operasyonu" kapsamında Ö.D'nin (E-58) kaldığı evde yapılan aramada, 2 tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 1 mermi ve toplam 51 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Başkasına ait evi haber vermeden satan şahıs tutuklandı…

Lefkoşa’da, Ekim ayı içerisinde A.İ (E-42)’nin Lefkoşa’da bulunan bir şahsa ait ikametgâhı, şahsın haberi ve izni olmadan ve dolandırmak maksadıyla satarak 130 bin TL nakit parayı temin ettiği tespit edildi.
Polis açıklmasında, bahse konu şahsın tutuklandığını belirtildi.


-Tartıştığı kişinin iki parmağının kırılmasına neden olan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, dün 11.00 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu N.D (E-29), İbrahim Akim’i iterek yere düşmesine ve sağ elindeki iki parmağının kırılmasına sebep oldu.
Polis N.D’nin tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.     
 
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