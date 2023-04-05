Metehan kapısında bir taksinin bagajında 190 kilo kaçak et ele geçirildi

Taksici, kaçak etle yakalandı

Ülkede tüm önlem ve denetimlere rağmen kaçak et olayları hız kesmeden devam ederken polis kaçak et suçu işleyenlere göz açtırmamaya çalışıyor.Dün saat 15:15 sıralarında Metehan giriş kapısından Güney’den Kuzey’e geçiş yapmakta olan 36 yaşındaki isminin baş harfleri H.A.’nın kullandığı bir ticari takside 190 kilo kaçak et ele geçirildi.Lefkoşa Polis Müdürlüğü Polis müfettişi Kutlay Malek ve ekibinin başarılı operasyonu ve dikkati sayesinde kıskıvrak yakalanan taksici hakkında yasal işlem başlatılırken, yapılan ilk sorgulamada taksi şoförünün etleri Karaoğlanoğlunda Nihat Kasap isimli iş yerine götüreceğini itiraf ettiği ve tutuklandığı öğrenildi.