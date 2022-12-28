Lefkoşa- Güzelyurt ana yolundaki kazada yaralı sayısı 4'e yükseldi

Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nihal Bayır (K-35), yönetimindeki PP 510 plakalı araçla seyir halindeyken, önünde aynı istikamete doğru seyreden Hasan Çaktu (E-45) yönetimindeki JK 843 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu PP 510 plakalı araç yolun solundan çıkarak, akasya ağaçlarına; JK 843 plakalı araç ise orta refüj içerisinde beton sete çarpıp durdu.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile JK 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nilşen Çaktu (K-37) ve Zehra Çaktu (K-12) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.