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Lefkoşa'da soygun

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Araçtan indiler, refüjde yürüyen kişiyi darp edip soydular

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Lefkoşa'da soygun
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Lefkoşa’da dün 05.30 sıralarında yaşanan soygunda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde aracıyla seyreden M.O. (44) ve araçtaki yolcu G.O. (17), yol ortasındaki orta refüjde yürüyen R.N.'nin (21) yanında durarak araçtan indi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, M.O. ve G.O., R.N.’yi ciddi şekilde darp ederek sol el parmağının kırılmasına neden oldu. Ardından, R.N.’nin elinde bulunan çantayı zorla alarak içindeki öğrenci kimlik kartı, 1000 TL nakit para ve erkek parfümünü çaldı.
Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.O. ve G.O. tutuklanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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