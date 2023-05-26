Kendisine emanet edilen jeneratörü sattı

Lefkoşa'da emanet aldığı jeneratörün kendisine ait olduğunu söyleyerek başka bir şahsa 9 bin TL karşılığında satan Hüseyin Ergil tutuklandı

Lefkoşa'da meydana gelen olayda, emanet aldığı jeneratörün kendisine ait olduğunu söyleyerek kimliği henüz tespit edilmeyen bir şahsa 9 bin TL karşılığında satan zanlı Hüseyin Ergil, sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Sahtekarlıkla Para Temini ve Emanetçi Tarafından Sirkat suçlarından tutuklanan zanlı Hüseyin Ergil mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emre Yel, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Zanlı Hüseyin Ergil’in Sahtekarlıkla Para Temini ve Emanetçi Tarafından Sirkat suçları ile ilgili methaldar olduğunu söyledi. Polis, 20.01.2023 tarihinde Lefkoşa'da,aynı yerde sakin Hüseyin Ergıl’in, satışını gerçekleştirmek için Lefkoşa'da sakin Gülçin Kılıç'tan emaneten almış olduğu "220V Elp5-50" marka jeneratörü kendisine ait olduğunu söyleyip kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsa 9000TL karşılığında satmak süretiyle Sahtekarlıkla Para Temin ettiğini belirtti. Polis, 13 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, 24 Mayıs 2023 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifadesinin temin edildiğini ve mesele ile başlatılan tahkikatın bu aşamada tamamlanmamış olup alınacak ifadeler ve alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğinden zanlının aleyhinde 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

