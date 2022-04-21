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Kayıp şahıs bulundu

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Kayıp şahıs bulundu
Öğle saatlerinde evinden ayrılarak kaybolduğu bilkdirilen Ozanköy bölgesinde sakin Alzaymır hastası olan Hüseyin Kar bulundu.
Hüseyin Kar'ın bölgedeki bir inşaat içerisinde oturur vaziyette bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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