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İstillozlu, 8 ayda 23 bin reçete yazmış

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Sahte reçete soruşturması kapsamında Dr. İlkay İstillozlu ve eczacı Pembe Özbirtan da tutuklandı. Dr. İstillozlu’nun 89 eczaneye 8 ayda 23 bin 313 adet reçete yazdığı ortaya çıktı

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İstillozlu, 8 ayda 23 bin reçete yazmış
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Ülke genelinde yürütülen sahte reçete soruşturması kapsamında İskele’de bir doktor ve bir eczacı tutuklandı.
Tutuklanan Dr. İlkay İstillozlu ve eczacı Pembe Özbirtan, İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldılar.
Özel Soruşturma Amirliğinde görev yapan Polis, Dr. İlkay İstillozlu’nun ada genelinde 89 eczaneye 8 ayda 23 bin 313 adet reçete yazdığını, söz konusu reçetelerden 147’sinin eczacı Pembe Özbirtan tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu’na gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.
Polis, söz konusu reçetelerden 7’sinin incelendiğini ve 4’ünün sahte olduğu tespit ettiğini mahkemeye aktardı.
Pembe Özbirtan’ın eczanesinde yazdığı 600 reçeteyi inceleyen polis, söz konusu reçetelerden 35’inin sahte olduğunun belirlendiğini mahkemeye söyledi.
Savcı zanlıların 3’er gün süreyle İskele Polis Müdürlüğünde tutuklu kalmasını talep etti.
İskele Kaza Mahkemesi Hakimi de soruşturmanın salimen yürütülmesi için her iki zanlının da 3’er gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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