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İskele'de yürekler ağza geldi

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İskele'de yürekler ağza geldi
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İskele'de bugün saat 15.15 sıralarından meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 15.15 sıralarında, Gazimağusa- İskele Anayolu üzerinde, 58 yaşındaki Ramazan HAYIRLAR, yönetimindeki LE 229 plakalı beton mikseri ile Gazimağusa istikametinden gelip İskele Graner çemberine dikkatsizce giriş yaptığı sırada sol yan kısmı üzerine devrilmesiyle yaşandı.
Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
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