Her yerden kaçak çıkıyor

Lefkoşa’da Mehmet Koç adlı kişi, trafikte tartıştığı adamı feci şekilde darp etti. Adamın elmacık kemiğini kıran Mehmet Koç’un ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Lefkoşa’da trafik yüzünden tartıştığı N.G.’nin yüzüne yumruk atıp, elmacık kemiğini kıran Mehmet Koç mahkemeye çıkarıldı.Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru, zanlının “vahim zarar, ciddi darp ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi.Polis memuru, zanlı Mehmet Koç’un 12 Eylül 2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu 51 yaşındaki isminin baş harfleri N.G’.nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle, ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi.Polis, zanlının ayrıca N.G.’nin kullanımındaki aracın sağ ön kapısına da kasten tekme atmak suretiyle hasara uğrattığını belirtti.Yıldız, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde şikayet üzerine tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünden 17 Temmuz 2023 tarihinde beri KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.N.G.’nin şikayetinin devam ettiğini söyleyen Yıldız, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.Lefkoşa’da polis tarafından yapılan denetimde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen üç kişi yakayı ele verdi. Kaçaklardan birinin Eylül 2022, diğerinin Haziran 2019, diğerinin ise Mart 2023 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldıkları tespit edildiÜlke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, cezaevine gönderildi.Polis memuru, zanlıların “KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklandıklarını söyledi.Polis, Ali Nazifi Abdulaziz’in 30 Eylül 2022, Olusoji Olowak Smith’in 26 Haziran 2019, Bruno Tazana Kambamba’nın ise 12 Mart 2023 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.Polisin ardından söz alan zanlı Olusoji Olowak Smith, KKTC’ye öğrenci olarak geldiğini, 2 yıl okula devam ettiğini ancak ailesi pandemide öldüğü için okulu bırakıp çalışmaya başladığını söyledi.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, 3 zanlının da tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.