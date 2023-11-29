Gemikonağı'nda feci kaza: 1 ağır yaralı

Gemikonağı’nda bugün saat 12.45 sıralarında, salon aracın motosiklete çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç sürücüsü tutuklandı.



Polis’ten yapılan açıklamaya göre, kaza, 18 yaşındaki Ali Enes Yaman’ın ME 461 plakalı salon araç ile sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten plakasız motosikletle gelmekte olan 22 yaşında Kaan Dere’ye çarpmasıyla meydana geldi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Dere’nin kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavisi sürüyor; soruşturma devam ediyor.