banner913
banner932
Mehmet Seyis son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Seyis son yolculuğuna uğurlandı
18 0
“Tamamen insani bir yol talep ettik”
“Tamamen insani bir yol talep ettik”
55 0
 
“Komplo ile karşı karşıyayız”
“Komplo ile karşı karşıyayız”
23 0
Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor
Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor
19 0
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
16 0
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
69 0
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
16 0
banner964

Gazimağusa’da yayaya çarpan sürücü tutuklandı

banner476

banner825
Gazimağusa’da yayaya çarpan sürücü tutuklandı
banner971
Gazimağusa’da dün meydana trafik kazasında yayaya çarpan araç sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zorbalar Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında, Ayşegül Ağcabay (K-38) yönetimindeki GN 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada İsmet İnönü Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce İsmet İnönü Bulvarı’na giriş yaptı.
Yönetimindeki araç ile sağa dönüş yapan Ağcabay, o esnada Macro Market önlerinde yaya olarak yolu geçen Forough Saljughı’ye (K-64) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Forough Saljughı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Ayşegül Ağcabay tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.