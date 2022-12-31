Gazimağusa-İskele anayolunda bir araç iki yayaya çarptı

Kaza sonucu yaralanan 37 yaşındaki Erman Altıner ve 28 yaşındaki Beyza Güneş’in tedavileri Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam ediyor

Gazimağusa-İskele anayolunda Burak Kazımoğlu, yönetimindeki araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Cennet Taverna önlerinde dikkatsizliği sonucu o esnada yaya olarak yolu ikiye ayıran beton bariyerlerin üzerinden karşıya geçmek için yola giren iki yayaya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 37 yaşındaki Erman Altıner ve 28 yaşındaki Beyza Güneş’in tedavileri Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Polisten yapılan açıklamada, “Bugün, saat 11.20 sıralarında, Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, Burak Kazımoğlu (E-33), yönetimindeki UE 571 plakalı araç ile sağ şerit içerisinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Cennet Taverna önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun karşı tarafından yaya olarak gelip yolu ikiye ayıran beton bariyerlerin üzerinden karşıya geçmek için yola giren Erman Altıner (E-37) ve Beyza Güneş’e (K-28) çarpmıştır” denildi.

Polis, kaza sonucu yaralanan her iki yayanın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü; araç sürücüsünün ise tutuklandığını bildirdi

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

