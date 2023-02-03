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Feci kazada biri ağır iki yaralı

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Feci kazada biri ağır iki yaralı
Lefkoşa-Girne anayolunda öğleden sonra meydana gelen feci trafik kazasında yaralaırların isimleri açıklandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne  Anayolu üzerinde, 46 yaşındaki erkek Neslim BALCI, yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Mehmet Zülfi TÜRKYILMAZ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, araç sürücüsü Neslim BALCI ise Yakın Doğu Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. 
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