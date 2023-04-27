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Evde uyuşturucu ziraatı yapıyordu

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Lapta’da ‘Hasat’ operasyonunda 870 gram ‘hintkeneviri’ türü uyuşturucu ile yakalanan Rus vatandaşı Olek Khudoliy tutuklandı

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Evde uyuşturucu ziraatı yapıyordu
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Lapta’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri önceki gün öğleden sonra bir siteye mahkeme emri ile baskın yaptı.
Zanlı Olek Khudoliy’in kaldığı evin yatak odasında uyuşturucu düzeneği tespit eden polis, boyları 60 ile 65 cm arasında değişen 3 kök toplam ağırlığı 870 gram Hintkeneviri ele geçirdi. Evde gerçekleşen aramalarda polis, metal öğütücü, hassas terazi ve bir miktar hintkeneviri tohumu ele geçirdi.
Yapılan soruşturmanın ardından tutuklanan zanlı, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme soruşturmanın ciddiyetine değinerek, polisin soruşturmasını tamamlayabilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Olek Khudoliy’in uyuşturucu ‘ziraat’ ve ‘tasarruf’ suçlarından tutuklandığını söyledi.
Polis memuru Yanaroğlu, ihbar üzerine zanlının Lapta’da kaldığı siteye baskın düzenlendiğini evde birçok noktada arama gerçekleştiğini kaydetti. Zanlının yatak odasında uyuşturucu düzeneği tespit edildiğini ifade eden polis, boyları 60 ile 65 cm arasında değişen 3 kök 630 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirdiklerini anlattı. Evde devam eden aramalarda, mutfakta bulunan buzdolabında arama gerçekleştiğini kaydeden Yanaroğlu, saklama kabında 240 gram Hintkeneviri, yine üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, hassas terazi ve bir miktar hintkeneviri tohumu bulunduğunu ifade etti.
Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, alınan emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini ifade ederek, soruşturmanın tamamlanması için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 
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