Ev arkadaşının göğüs ucu kopardı

Girne’de ev arkadaşı ile alkol tesiri altında tartışan iki kadın arasında çıkan kavga hastanede bitti. Çıkan kavgada Zeliha Avcı, ev arkadaşının göğsünü ısırarak göğüs ucunu kopardı

Girne’de ev arkadaşı ile alkol tesiri altında tartışan iki kadın arasında çıkan kavga hastanede bitti. Çıkan kavgada göğüs ucu kopan kadın, ev arkadaşı zanlı Zeliha Avcı’yı polise şikayet etti. Mahkeme emri ile tutuklanan zanlı teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru Ahmet Akacan, zanlı Zeliha Avcı’nın ‘Ağır yaralama’ ve ‘Vahim zarar ‘ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Zanlı ve müştekinin ev arkadaşı olduğunu ifade eden polis, aralarında çıkan tartışma sonrası zanlı Zeliha Avcı’nın ev arkadaşının sol göğsünü ısırarak göğüs ucunu kopardığını kaydetti.

Müşteki ve zanlının alkollü olduğunu kaydeden polis, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Zanlının çalışma izninin bu olaydan sonra iptal edildiğini kaydeden polis , zanlı Avcı’nın yargılanıncaya kadar 45 gün cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savcı Volkan Kayabas, olayın ciddiyetine vurgu yaparak zanlı aleyhine getirilen ‘Ağır yaralama’ suçunun müebbet hapis öngördüğüne dikkati çekti. Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar 45 gün cezaevine gönderilmesine karar verdi.

