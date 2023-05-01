Ercan'dan sahte İsveç pasaportuyla çıkmaya çalışan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda dün KKTC’den çıkış yapmak isteyen M.B.M.(K-28), tasarrufunda bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş İsveç pasaportunu kullanmaya çalışırken tutuklandı.

Polis bültenine göre, M.B.M., dün sabah başkasına ait pasaportu Ercan Havalimanı'nda görevli memura vererek sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs edip belgede adı geçenin kimliğine bürünmeye çalıştı.

