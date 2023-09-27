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Dövdükleri kişinin ayak bileğini kırdılar

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Lefkoşa’da üç kişi, Sarayönü’nde İlhan Gezer adlı kişiyi darp ederek, Gezer’in ayak bileğinin kırılmasına neden oldu

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Dövdükleri kişinin ayak bileğini kırdılar
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Lefkoşa’da meydana gelen kavga ve darp olayıyla ilgili tutuklanan Emre Güneş, Eyüp Güneş ve Aslan Yılmaz dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, 24 Eylül 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sarayönü market önünde. Lefkoşa’da sakin Emre Güneş, Eyüp Güneş ve Aslan Yılmaz Güneş’in henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı İlhan Gezer’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettikten sonra, sağ ayak bileğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını söyledi. 
Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların kişi başı 10 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.
 
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