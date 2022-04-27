Dörtyol kavşağında, yürekler ağza geldi

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Dörtyol kavşağında, Cuma Yoran (E-64) yönetimindeki UB 517 plakalı araç Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, İnönü kavşağında geldiğinde ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa, İnönü kavşağına dönüşe geçtiği sırada, o sırada Lefkoşa’ya seyreden Doğukan Ekşili (E-23) yönetimindeki PR 004 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 10.20’de, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Dörtyol kavşağında, Cuma Yoran (E-64) yönetimindeki UB 517 plakalı araç Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, İnönü kavşağında geldiğinde ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa, İnönü kavşağına dönüşe geçtiği sırada, o sırada Lefkoşa’ya seyreden Doğukan Ekşili (E-23) yönetimindeki PR 004 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.



Kaza sonucu yaralanan UB 517 plakalı araç sürücüsü Cuma Yoran kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

PR 004 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlhan Kapçık (E-18), Reşat Parlak (E-22), Zeynep Eylül Öztok (K-21) ve Sultan Akkoç (K-21) ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.