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Cezaevinde rahatsızlandı, hastaneye kaldırılırken öldü

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Cezaevinde rahatsızlandı, hastaneye kaldırılırken öldü
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Merkezi Cezaevi'nde hükümlü tutuklu olarak bulunan Hüsnü Dalliod (E-49), bugün 15.30 sıralarında rahatsızlandı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. 

Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz etmişti. 2018 yılında tutuklanmış ve 2019 yılında 30 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
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