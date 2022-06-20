banner762
banner815
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
11 0
4 0
 
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
16 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
27 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
19 0
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
18 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
107 0
banner797
banner854

Çetereisi’nin duruşması bugün yapılacak

banner476

banner825
Çetereisi’nin duruşması bugün yapılacak
 
 
 
Adam öldürmeye teşebbüs, kasti hasar, tecavüz alet taşıma ve mülke tecavüz suçlamalarında yargılanan Gökhan Çetereisi bugün mahkemeye çıkarılacak.
Girne-Güzelyurt anayolunda 13 Temmuz 2013 tarihinde meydana gelen kazada, Mehmet Dereci ağır yaralanarak bacağını kaybetmişti. Kazada, normal yolunda seyreden Mehmet Dereci yönetimindeki MA 295 plakalı motosiklete çarpan, FN 346 plakalı aracın sürücüsü Tarkan Çetereisi, olay yerinden kaçmıştı.
Kazadan sonra günlerdir polis tarafından aranan sürücü Tarkan Çetereisi 3 gün sonra polise giderek teslim olmuştu.  Ayrıca Tarkan Çetereisi’ne olay yerinden kaçması için yardım ettiği iddia edilen Darbaz Yaşlı ve Gökhan Çetereisi de polis tarafından gözaltına alındı.
Davayla ilgili Ağır Ceza’da yargılanan Gökhan Çetereisi bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.
Çetereisi’ne benzer suçlardan yargılanan kişilere geçmişte 10 yıl hapis cezası verildiği biliniyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.