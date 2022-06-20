Çetereisi’nin duruşması bugün yapılacak







Adam öldürmeye teşebbüs, kasti hasar, tecavüz alet taşıma ve mülke tecavüz suçlamalarında yargılanan Gökhan Çetereisi bugün mahkemeye çıkarılacak.

Girne-Güzelyurt anayolunda 13 Temmuz 2013 tarihinde meydana gelen kazada, Mehmet Dereci ağır yaralanarak bacağını kaybetmişti. Kazada, normal yolunda seyreden Mehmet Dereci yönetimindeki MA 295 plakalı motosiklete çarpan, FN 346 plakalı aracın sürücüsü Tarkan Çetereisi, olay yerinden kaçmıştı.

Kazadan sonra günlerdir polis tarafından aranan sürücü Tarkan Çetereisi 3 gün sonra polise giderek teslim olmuştu. Ayrıca Tarkan Çetereisi’ne olay yerinden kaçması için yardım ettiği iddia edilen Darbaz Yaşlı ve Gökhan Çetereisi de polis tarafından gözaltına alındı.

Davayla ilgili Ağır Ceza’da yargılanan Gökhan Çetereisi bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Çetereisi’ne benzer suçlardan yargılanan kişilere geçmişte 10 yıl hapis cezası verildiği biliniyor.



