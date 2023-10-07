Bıçaklı tehdit

Aşırı alkol alıp Alayköy’de bir iş yerine giden Yhtıyar Novruzov adlı kişi, söz konusu iş yerinin kendi çalıştığı şirkete borcunu ödemediği gerekçesiyle, bıçak çekip iş yeri işletmecisini tehdit etti

“Çalmak niyetiyle tehditle mal istemek, şiddet tehdidi, kanunsuz bıçak taşımak ve sarhoşluk” suçlarından tutuklanan 50 yaşındaki Yhtıyar Novruzov, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolunda görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, 425 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerine giderek, söz konusu işyerinin kendi çalışmakta olduğu şirkete borcu olup ödemediği gerekçesiyle, kanunsuz olarak taşıdığı tasarrufundaki bıçağı işyeri işletmecisi N.G.’ye gösterip, borcunun iki katını ödemesi yönünde tehdit etmek suretiyle çalmak niyetiyle tehditle mal istediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

