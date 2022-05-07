Bavuldan 11 kilo uyuşturucu çıktı

Narkotik ekipleri, havaalanında düzenlediği “Son Yolculuk” operasyonunda 38 yaşındaki Aikaterini Katsafadou’nun bavulunda piyasa değeri 6 milyon TL olan 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucunun Yunanistan bağlantılı olduğu tespit edildi

Polis, KKTC Havalimanı’nda önceki gün gerçekleştirdiği Son Yolculuk Operasyonu’nda 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon sonucu 38 yaşındakiAikaterini Katsafadou tutuklandı.Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük ve Rüsümat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün saat 15.00 sıralarında Havalimanı’nda gerçekleştirilen Son Yolculuk Operasyonu’nda KKTC’ye giriş yapan Aikaterini Katsafadou’nun üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; yaklaşık 11 kg ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.Polis, önceki gün saat 15:10'da Havalimanından K.K.T.C'ye giriş yapan Zanlı Aikaterini Katsafadou'nun valizi içerisinde Gümrük ve Rüsumat dairesinde görevli personel ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polisler tarafından huzurunda yapılan kontrolde; 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 11 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlının “Son yolculuk operasyonu” kapsamında tutuklandığını belirtti.Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda Zanlının 04.05.2022 tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp KKTC'ye gelmek için biletleri, KKTC'de kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığının öğrenildiğini söyledi.Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının 05.05.2022 tarihinde Yunanistan'da Makis isimli şahısın yönlendirmesi ile bilet ve otel giriş belgelerini aldığı bayan şahıs ile hava alanında buluşup tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri KKTC'ye ithal etmek için teslim aldığının öğrenildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri Makis isimli şahsın ayarladığı otel yerleştikten sonra konu şahsın yönlendireceği tanımadığı bir şahsa teslim edeceği ve bu işe karşılık olarak da 1000 Euro para alacağının öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının tercüman aracılığı ile suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtip, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini anlattı. Polis, Yunanistan ve KKTC bağlantısı olan uyuşturucunun Güney Kıbrıs ayağı olup olmadığının da araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.KKTC Havalimanı’nda son yıllarda uyuşturucu madde tasarrufu ile yakayı ele verenler ve “miktarlar” dikkat çekiyor.Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü bir süredir farklı isimlerle Havalimanı’nda düzenledikleri operasyonlarda yüksek miktarlarda uyuşturucu yakalıyor.Bu yüksek miktarda uyuşturucunun ne kadarının yakalandığı, ne kadarının “yakalanamadığı” bilinmiyor…Ağustos 2021’de 5 kilo, aynı ay yine 4 kilo, Mart 2022’de 5 kilo, Nisan ayında 3 kilo ve geçtiğimiz günlerde ise tam 11 kilo farklı kategorilerde uyuşturucu “doğrudan” Havalimanı’nda üzerinden ülkemize sokulmak istendi…