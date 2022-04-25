Aracın çarptığı yayadan tabanca çıktı

Girne Çarşısında aracın çarptığı yaya, tabancasını düşürüp olay yerinden kaçtı ancak çok geçmeden yakalandı



Film sahnelerini aratmayan ve güpegündüz Girne’nin en işlek caddesinde gerçekleşen olay akıllarda durgunluk yarattı.

Girne Çarşısı bölgesinde önceki gün aracın çarptığı yaya, tabancasını düşürüp olay yerinden kaçtı ancak çok geçmeden yakalandı.

Önceki gün saat 18.00 sıralarında, Ziya Rızkı Caddesi’nde kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada araç çarpması sonucunda tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı yere düşüren ve olay yerinden ayrılan 35 yaşındaki isminin baş harfleri T.Ş. olan kişi olduğu tespit edildi.

T.Ş ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 29 yaşındaki isminin baş harfleri Z.D. tutuklandı.

Kaza önceki gün saat 18.00 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldi.

58 yaşındaki Cumhur Doğruyol, yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından kaldırma çıkarak kaldırım üzerine yaya olarak yürümekte olan 54 yaşındaki Tamer Emir, 58 yaşındaki Nedret Kalyoncu Emir ve 35 yaşındaki isminin baş harfleri T.Ş adlı üç yayaya çarptıktan sonra kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durdu.

Kazada aracın çarptığı isminin baş harfleri T.Ş. olan kişi, tabancasını yere düşürdükten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Aracın çarptığı yayalardan birisinin üzerinden yere düşen silahı görenler büyük şok yaşadı.

Aracın çarptığı yayanın hem yere düşürdüğü silahını hem de ayağından çıkan ayakkabısının tekini olay yerinde bırakıp kaçtığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Cumhur Doğruyol ile yaya Tamer Emir ve Nedret Kalyoncu Emir’in ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldıkları, Durumu daha ciddi olan Tamer Emir’in ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği açıklandı.

