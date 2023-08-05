Alsancak’ta yangın yürekleri ağza getirdi

Polisten verilen bilgiye göre öğle saatlerinde Elmas Sokak'taki Serena isimli sitenin batısındaki arazide başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük arazideki makilikler, çamlar ve bir şahsa ait 12 güneş paneli zarar gördü.

Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alsancak’ta makilik bir alanda yangın çıktı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 5 dönümlük alandaki bitki örtüsü yanında 12 güneş paneli zarar gördü.Yangın, polis itfaiye, Orman Dairesi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'ne ait iş makineleri ve personelin karadan; yangın söndürme helikopterinin ise havadan müdahalesi ile söndürüldü.