banner913
banner932
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
19 0
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
31 0
 
Derinya’da geçişler duracak
Derinya’da geçişler duracak
129 0
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
10 0
BTM 2’de goller final için
BTM 2’de goller final için
49 0
Limasol’da büyük yangın çıktı
Limasol’da büyük yangın çıktı
25 0
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
41 0
banner964

Alsancak’ta yangın yürekleri ağza getirdi

banner476

banner825
Alsancak’ta yangın yürekleri ağza getirdi
banner971
Alsancak’ta makilik bir alanda yangın çıktı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 5 dönümlük alandaki bitki örtüsü yanında 12 güneş paneli zarar gördü.

 
Polisten verilen bilgiye göre öğle saatlerinde Elmas Sokak'taki Serena isimli sitenin batısındaki arazide başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.


Yangın, polis itfaiye, Orman Dairesi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'ne ait iş makineleri ve personelin karadan; yangın söndürme helikopterinin ise havadan müdahalesi ile söndürüldü.



Yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük arazideki makilikler, çamlar ve bir şahsa ait 12 güneş paneli zarar gördü.
Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.