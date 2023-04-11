Ağır yaralamaya 8 yıl hapis

Güzelyurt’ta geçtiğimiz yıl Oğuz Uncu’yu tornovidayla ciddi şekilde yaralayan Hasan Kavuzkoz, 8 yıl hapse mahkum edildi

Güzelyurt’ta Mayıs 2022’de çarşıda bulunan bir dükkanda, kamera sistemi takmaya giden Teknosis Ltd. iş vereni Oğuz Uncu’yu vücudunun muhtelif yerlerini tornavidayla yaralayan Hasan Kavuzkoz’un aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı Yargıç Vedia Berkut Barkın açıkladı.

Barkın, sanığın işverenini soymak amacıyla vücuduna 9 kez tornavida saplayarak ağır yaralamasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, kamu yararı gereği sanığa caydırıcı ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 8 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

16 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.15’te Güzelyurt’ta Şht. Münür Dilaver Sokak’ta faaliyet gösteren Teknosis Ltd. isimli iş yeri içerisinde Lefke’de sakin Hasan Kavuzkoz’un eşine ve çocuğuna sövdüğü gerekçesi ile elinde tuttuğu toplam 19 santim uzunluğundaki plastik saplı tornavidayı öldürmek kastı ile iş vereni olan Güzelyurt’ta sakin Oğuz Uncu’nun başına, ensesine, sırtına ve ellerine toplam 8 kez sokup adı edileni öldürmeye teşebbüs etmişti.

