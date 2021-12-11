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24 yaşındaki genç, yaşam savaşı veriyor

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Lefkoşa’da aydınlatmaların çalışmadığı Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde aracın çarptığı 24 yaşındaki Mehmet Çakır ağır yaralandı

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24 yaşındaki genç, yaşam savaşı veriyor
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Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde önceki akşam saat 23.50 sularında meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı 24 yaşındaki Mehmet Çakır ağır yaralandı.
22 yaşındaki Kadir Karapaşa, yönetimindeki DU 266 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, o esnada seyir istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan 24 yaşındaki Mehmet Çakır’a çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Mehmet Çakır hastanede yoğun bakıma alındı, araç sürücüsü Kadir Karapaşa tutuklandı.
 
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