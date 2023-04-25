2 kadın hemşire darp edildi

Yedikonuk’taki yaralı bir hastaya müdahale etmek için ambulansla giden sağlık görevlileri saldırıya uğradı.Vücudunun birçok yerinde kesikler olduğu için ambulans çağrılan hasta, gelen sağlık ekibinin müdahalesine izin vermeyerek küfretmesinin ardından iki kadın hemşireyi darp etti.Görgü tanıklarının anlatımına göre hasta, Mehmetçik Sağlık Ocağı’ndan gelen sağlık görevlilerine küfrederek müdahale etmelerini engelledi.Yaşanan durum üzerine polisi haberdar etmek isteyen hemşireler hastanın üzerlerine yürümesiyle kendilerini ambulansa atarak emniyete almak istedi.Ambulansın kapısını kilitleme fırsatı bulamayan kadın hemşirelerden birini omuzundan tutup dışarı çıkartan hasta, söz konusu hemşireyi yumruklayarak darp etti.20’li yaşlardaki vücudunda birçok kesikler bulunan hasta daha sonra diğer kadın hemşireyi önce elinden sonra da ayağından tutarak ambulanstan çıkarttı.Şoförün ambulanstan inip hastayı tutmasıyla iki kadın hemşire ambulansa girerek kendilerini güvenceye aldı.Kontrolü kaybeden hasta daha sonra kanlar içinde olan elleriyle vurması sonucu ambulansın birçok yerinde kan izleri oluştu.Daha sonra Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan hemşirelere gerekli sağlık kontrolleri yapıldı.Olaya müdahale eden polisin soruşturması devam ediyor.