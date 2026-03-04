Maliye Bakanlığı, sosyal medya platformlarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı logosu ve kurumsal tasarımı kullanılarak, yayımlanan ve “savaş koşulları nedeniyle emeklilik işlemlerinin askıya alındığı” yönünde ifade içeren görselin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Maliye Bakanlığı’nın kurumsal kimliği taklit edilerek, hazırlanmış bir görselin, başta WhatsApp grupları olmak üzere bazı sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtilerek, “Söz konusu paylaşım tamamen asılsız olup, kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olmaktadır” denildi.

-“Hukuki süreç başlatıldı”

Bahse konu görsel ve içeriğin Bakanlık tarafından hazırlanmadığı ve yayımlanmadığı kaydedilen açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak oluşturulduğu değerlendirilen bu paylaşımın Bakanlıkla hiçbir ilgisi bulunmadığının altı çizildi, konu ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

-“Emeklilik işlemleri ile Bakanlığımızın tüm hizmetleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kesintisiz olarak sürdürülüyor”

Emeklilik işlemleri ile Bakanlığın tüm hizmetlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, kamuoyunun, yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmesi istendi.