Adada olmayan kişiler adına sahte belge düzenleyerek sim kart aldığı iddiası ile tutuklanan üç kişi dün mahkemeye çıkarıldı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Şube'ye yapılan şikayet sonrası tutuklanan isimlerinin baş harfleri T.K., İ.Y.,ve A.Y., 'Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme' , 'Başkasının kimliğine bürünme', 'Sahtekarlıkla kayıt temini', 'Şans Oyunları Yasasına aykırı hareket' suçlarından Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mali Şube'de görevli polis memuru şikayetin Eylül ayında yapıldığını zanlı İ.Y.'nin verdiği isim listesi doğrultusunda zanlı T.K.'nin çalıştığı telefon şirketinde adada olmayan isimlere belge çıkarıp kart temin edildiğini kaydetti. Zanlı T.K., ve I.Y.'nin el yazı örneklerinin alındığını kaydeden polis, zanlı A.Y.'nin de polise ifade vermek üzere çağrıldığını söyledi.

Kamalı zanlı A.Y.'nin ifade için çağrıldığını yapılan incelemede cep telefonunda tüm kayıtları gelmeden sildiğini tespit ettiklerini anlattı. Zanlı T.K.'nin sahte abonelik sözleşmesi düzenleyerek temin edilen sim kartlarla bir casino adına muhtelif şans oyunları oynamak için mesajlar atıldığını ifade eden Kamalı soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün daha tutukluluk talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.