Kıbrıs genelinde etkili olan dengesiz hava koşullarının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre ada, zayıf alçak basınç sistemi ve dengesiz hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor. Bu nedenle bugün ve hafta sonu boyunca yerel yağışlar ile gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

Bugün hava genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde, dağlık bölgelerde ve adanın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Bazı bölgelerde dolu yağışı ihtimali de bulunuyor.

Yarın da yer yer sağanak yağış beklenirken, Pazar ve Pazartesi günleri özellikle Troodos çevresi, iç kesimler ve adanın güney bölgelerinde yağış ihtimali devam edecek.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 29 ila 32 derece, sahil kesimlerinde ise 25 ila 29 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği, özellikle kıyı kesimlerde yer yer etkisini artırabileceği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini açıkladı.

