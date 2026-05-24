Meteoroloji Dairesi, dün en fazla yağışın metrekareye 48 kilogram ile Alevkayası’nda kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nin dün 08.00’den bugün 08.00’e kadar gerçekleşen yağış raporuna göre, Alevkayası’nı metrekare başına 46 kilogram ile Kantara, 31 kilogram ile Gemikonağı ve 25 kilogram ile Geçitkale izledi.

Yağış miktarı Gönendere ve Yeşilırmak’ta 22, Türkeli’nde 20, Ercan’da 19, Esentepe’de 18, Selvilitepe’de 17 kilogram olarak ölçüldü. Lapta ve Alayköy’de 15, Devlet Üretme Çiftliği bölgesinde 12, Gönyeli ve Balıkesir’de ise 11 kilogram yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 10 kilogram arasında yağış ölçüldü.