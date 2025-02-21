Levent ve YDK 8’li finallerde Levent ve YDK 8’li finallerde

Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nin başlangıcını 25 Şubat Salı günü başlayacağını açıkladı. Ligin 24 Şubat Pazartesi başlayacağı açıklanan ve Cortado Adaspor – Çetinkaya maçının 27 Şubat Perşembe gününe alırken ligin açılış maçının 26 Şubat Salı akşamı İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak olan Caesar Larnaka Gençler BirliğiGönyeli KoopBank arasında saat 20.00’de oynanacak maçla başlanmasına karar verdi