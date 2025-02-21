Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nin başlangıcını 25 Şubat Salı günü başlayacağını açıkladı. Ligin 24 Şubat Pazartesi başlayacağı açıklanan ve Cortado Adaspor – Çetinkaya maçının 27 Şubat Perşembe gününe alırken ligin açılış maçının 26 Şubat Salı akşamı İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak olan Caesar Larnaka Gençler Birliği – Gönyeli KoopBank arasında saat 20.00’de oynanacak maçla başlanmasına karar verdi
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