Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 2022 yılında 9 bin 359 lisansüstü öğrenciden, yüzde 74.2’te tekabül eden 6 bin 948’nin kadın olduğunu, bunun da AB içerisinde en yüksek oranı teşkil ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta ayrıca 2022 yılında, doktora eğitimi gören 143 kişiden, yüzde 58.6’sına denk gelen 83 kişinin kadın olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, bu alanda Letonya’nın(yüzde 59.6) ardından ikinci sırada yer aldığını belirtti.