Eyalet sağlık yetkilileri, pazartesi günü ölümü duyurdu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de bunun ülkede kuş gribinden kaynaklanan ilk ölüm olduğunu doğruladı.

Sağlık yetkilileri, ölen kişinin 65 yaşından büyük olduğunu, başka tıbbi sorunları da bulunduğunu bildirdi.

Hayatını kaybeden hastanın yaşadığı yerin yakınında hasta ve ölü kuşlarla temas ettiği belirtildi. Yetkililer ayrıca genetik bir analizin, kuş gribi virüsünün hastanın içinde mutasyona uğradığını ve bunun da daha ağır bir hastalığa yol açmış olabileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2003 yılından bu yana küresel çapta 950'den fazla kuş gribi vakası teyit edildi ve bu kişilerin 460'tan fazlası hayatını kaybetti.

H5N1 kuş gribinin yabani kuşlar, kümes hayvanları, inekler ve diğer hayvanlar arasında geniş çapta yayıldığı ifade ediliyor. Yetkililer, virüsün çevredeki artan varlığının, insanların maruz kalma ve potansiyel olarak yakalanma ihtimalini artırdığını söyledi.

Yetkililer, hasta veya ölü kuşlarla teması olan kişileri, kümes hayvanlarını tutarken solunum ve göz koruması ile eldiven giymek de dahil olmak üzere önlemler almaya çağırıyor.