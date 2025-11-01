FBI Başkanı Kash Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, DEAŞ ile bağlantılı terör saldırısının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, FBI'ın Michigan'da planlanan bir terör saldırısını engellendiğini duyuran Patel, "Hızlı müdahale ve ortaklarımızla yapılan koordinasyon sayesinde, uluslararası terörizmle bağlantılı şiddet içeren bir komplo engellendi. Vatanı savunmak budur, uyanık olmak hayat kurtarır." ifadesini kullandı.

Çevrim içi görüşmelerin takip edilmesi ve ateşli silahların kullanılacağı öne sürülen saldırı planına dair bilgilerin tespit edilmesinin ardından FBI tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FBI ve yerel güvenlik yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü, halkın güvenliğine yönelik acil bir tehdit bulunmadığını kaydetti.