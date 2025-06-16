Yıllara dayanan iki ülke arasındaki gerilim, İsrail'in 8 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu açıkladığı operasyonla İran'ı vurmasıyla çatışmaya dönüştü.

Karşılıklı hava saldırılarıyla iki ülke de birbirine füze yağdırıyor.

İRAN BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRDI

İran, dün gece de İsrail'e yönelik füze saldırıları düzenledi.

İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları isabet etti.

THAAD, NEVATİM ÜSSÜ'NÜ KORUYAMADI

İsrail'de hedef alınan noktalardan biri de Nevatim Üssü oldu.

Üssü korumak üzere yerleştirilen ABD yapımı THAAD hava savunma bataryasının hatası ise pahalıya mal oldu.

Çatışmanın başladığı ilk günden itibaren yıllardır İsrail'in en çok övündüğü Demir Kubbe adlı hava savunma sistemi alarm verirken THAAD, bu durumu bir kez daha ortaya koydu.

KENDİ KENDİNİ VURDU

İran'dan gönderilen ve üssü hedef alan füzeleri etkisiz hale getirmek için üsse konuşlu bataryalardan ateşlenen füzeler, bilinmeyen bir sebeple zemine geri dönerek kendini vurdu.

Üssün savunmasız kalmasıyla birlikte İran balistik füzeleri art arda üsse isabet etti. Füzelerin vurduğu alanlarda büyük patlamalar yaşandı.

O anlarda kameralar kayıttaydı.



Kaynak: ESH