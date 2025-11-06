Filelelefheros gazetesi, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştüğünü belirterek görüşmelerin konusu ve sonrasında yapılan açıklamalara yer verdi.

Gazete, Hristodulidis’in dün akşamüzeri Kallas’ı kabul ederek görüştüğünü, görüşmede AB’nin Kıbrıs sorunundaki rolü ve Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki rolünün ele alındığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis Kallas’ı kabulünde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB katılım sürecindeki herhangi bir ilerlemenin “Kıbrıs’tan ileri gelen yükümlülükleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini” söyledi.

Hristodulidis ayrıca, Lübnan ve Ürdün gibi bölge ülkeleriyle ilişkilerin korunmasının önemine de vurgu yaptı.

- -Kombos’tan Türkiye’ye mesaj

Gazete bir diğer haberinde ise, Kallas’ın Hristodulidis’in ardından Rum Dışişleri Bakanı Kombos’la da görüştüğünü, görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda Kombos’un “Türkiye’ye mesaj gönderdiğini” yazdı.

Gazete, Kombos ve Kallas’ın dünkü görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı, Ukrayna, Orta Doğu ve AB’nin rolü, Suriye ve AB’ın genişlemesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Kombos, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik yaptığı açıklamada ise, “Türkiye-AB ilişkilerinde ilerlemenin, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik konseyi kararlarında yer aldığı şekilde siyasi eşitlik içeren, iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinde bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması koşuluyla mümkün olduğu” iddiasında bulundu.

Ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasının, “Türkiye’nin, tüm AB üye devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı göstermesiyle mümkün olduğunu” söyleyen Kombos, AB’nin Kıbrıs sorununa desteğinin “sadece istenen bir şey değil, gerekli bir şey de olduğunu” savundu.

Kombos, AB’nin çözüm sürecine aktif katılımını desteklediklerini ve Johannes Hahn’ın AB Komisyonu tarafından Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasını memnunlukla karşıladıklarını belirtirken, bu gelişmenin müzakerelerin yeniden başlamasın özlü katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.